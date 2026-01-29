Weniger Bürokratie, mehr Service: Korntal-Münchingen ist bundesweit die erste Kommune, in der sich Bewohnerparkausweise bequemer als bisher online beantragen lassen.
Die Bürgerinnen und Bürger von Korntal-Münchingen können ihre Bewohnerparkausweise nun bequemer als bisher digital beantragen. Damit will die Stadt ihnen nicht nur weniger Bürokratie zumuten und mehr Service bieten, wie sie betont. Sondern sie nimmt mit dem Angebot eines neuen Onlinediensts zur Beantragung zugleich eine Vorreiterrolle ein. „Wir sind sehr stolz, deutschlandweit die erste Kommune zu sein, die für diesen Service als Pilotkommune im Projekt dabei war und nun auch als Erstes anbieten kann“, informiert der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos).