Neuer Negativ-Rekord: Diane Warren geht auch bei ihrer 17. Oscar-Nominierung leer aus

Zum 17. Mal war Diane Warren für einen Oscar nominiert - und zum 17. Mal reichte es nicht für den Sieg. Damit hält die Songwriterin nun den Rekord für die meisten erfolglosen Oscar-Nominierungen.

Diane Warren (69) hat bei der Oscarverleihung einen Rekord aufgestellt, auf den sie sicher gerne verzichtet hätte. Zum 17. Mal war die Songwriterin für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert - und zum 17. Mal ging sie mit leeren Händen nach Hause. Der Oscar in der Kategorie "Bester Song" ging wie erwartet an "Golden" aus dem Netflix-Megahit "KPop Demon Hunters".

Besonders bitter: Warren war in diesem Jahr mit einem Lied aus einer Dokumentation über sie selbst im Rennen. Kesha (39) sang "Dear Me" aus dem Film "Diane Warren: Relentless".

Diane Warren hängt Greg P. Russell ab

Diane Warren ist unter den ewigen Oscar-Verlierern nun alleinige Rekordhalterin. Vor der 98. Verleihung teilte sie sich diesen wenig schmeichelhaften Titel noch mit Greg P. Russell. Der Tonspezialist war zwar 17 Mal nominiert, seine Nominierung für "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" wurde 2017 wegen eines Verstoßes gegen die Kampagnenregeln jedoch aberkannt. Offiziell kommt Russell damit auf 16 Oscar-Nominierungen - ohne einen einzigen Sieg.

Ihre erste Oscar-Nominierung erhielt Diane Warren im Jahr 1988 für "Nothing's Gonna Stop Us Now", den Song der Band Starship aus der romantischen Komödie "Mannequin". Im Laufe der Jahre folgten weitere nominierte Welthits, darunter "Because You Loved Me" von Céline Dion (57) aus "Aus nächster Nähe" sowie "I Don't Want to Miss a Thing", das Aerosmith für "Armageddon" sangen. Seit 2018 war Warren zudem Jahr für Jahr erneut im Rennen um den begehrten Filmpreis.

Einen kleinen Trostpreis hat Diane Warren allerdings bereits seit 2022. In diesem Jahr wurde die Spezialistin für Power-Balladen, die unter anderem schon mit Cher und Taylor Swift zusammenarbeitete, mit einem Ehrenoscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.