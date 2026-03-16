Neuer Negativ-Rekord: Diane Warren geht auch bei ihrer 17. Oscar-Nominierung leer aus

Zum 17. Mal war Diane Warren für einen Oscar nominiert - und zum 17. Mal reichte es nicht für den Sieg. Damit hält die Songwriterin nun den Rekord für die meisten erfolglosen Oscar-Nominierungen.
Diane Warren (69) hat bei der Oscarverleihung einen Rekord aufgestellt, auf den sie sicher gerne verzichtet hätte. Zum 17. Mal war die Songwriterin für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert - und zum 17. Mal ging sie mit leeren Händen nach Hause. Der Oscar in der Kategorie "Bester Song" ging wie erwartet an "Golden" aus dem Netflix-Megahit "KPop Demon Hunters".