Neuer Name für Holzbau in Stuttgart: Aus dem Mobility Hub wird der Breuninger Park

Mit neuem Namen und dem Start des Holzbaus geht eines der großen City-Projekte in Stuttgart in die entscheidende Phase. Aus dem Mobility Hub wird der Breuninger Park.
Mobility Hub? Mit diesem Begriff kann nicht jeder etwas anfangen. Manche tun sich auch schon schwer, ihn richtig auszusprechen. Nun wird es für das Vorhaben auf dem Gelände des ehemaligen Parkhauses in Stuttgart einen neuen Namen geben, der eingängiger ist: Aus dem Mobility Hub wird der Breuninger Park – und soll damit klar anzeigen, wer hinter dem Großprojekt neben dem geplanten Haus für Film und Medien steht.