Neuer Name für Holzbau in Stuttgart: Aus dem Mobility Hub wird der Breuninger Park

Mit neuem Namen und dem Start des Holzbaus geht eines der großen City-Projekte in Stuttgart in die entscheidende Phase. Aus dem Mobility Hub wird der Breuninger Park.

Mobility Hub? Mit diesem Begriff kann nicht jeder etwas anfangen. Manche tun sich auch schon schwer, ihn richtig auszusprechen. Nun wird es für das Vorhaben auf dem Gelände des ehemaligen Parkhauses in Stuttgart einen neuen Namen geben, der eingängiger ist: Aus dem Mobility Hub wird der Breuninger Park – und soll damit klar anzeigen, wer hinter dem Großprojekt neben dem geplanten Haus für Film und Medien steht.

Zeitgleich mit der Umbenennung startet jetzt der Bau der Holzstruktur des Gebäudekomplexes. Der Breuninger Park stehe „für eine Verbindung von Mobilität, nachhaltiger Architektur und urbaner Aufenthaltsqualität“, teilt das Unternehmen mit. Begrünte Fassaden, ein öffentlich zugänglicher Dachgarten sowie vielfältige Mobilitätsangebote – von Parkmöglichkeiten über Fahrradstellplätze bis hin zu Ladeinfrastruktur und geplanten Carsharing-Angeboten – machen das Projekt „zu einem wichtigen Baustein im Stadtraum“, erklärt ein Sprecher der Handelskette.

Breuninger-CEO Holger Blecker. Foto: Breuninger

„Breuninger Park stärkt Innenstadt und schafft neue Möglichkeiten“

Ein Ziel ist, dass die Innenstadt künftig leichter zu erreichen ist, egal mit welchem Verkehrsmittel. Außerdem soll das Stadtzentrum mit den angrenzenden Quartieren Bohnen- und Leonhardsviertel besser verbunden werden.

„Der Breuninger Park steht exemplarisch für unser langfristiges Engagement an unseren Standorten und verdeutlicht unseren Anspruch, urbane Räume aktiv mitzugestalten“, erklärt Breuninger CEO Holger Blecker und fährt fort: „Mit dem Projekt stärken wir die Innenstadt, verbessern ihre Erreichbarkeit und schaffen neue Möglichkeiten für die Stadtgesellschaft – von vielfältigen Mobilitätsangeboten über zusätzliche Aufenthaltsflächen bis hin zu nachhaltiger Architektur im Stadtraum.“

Der Breuninger Park soll mehrere Funktionen miteinander verbinden: Parkmöglichkeiten, neue Mobilitätsangebote und öffentliche Aufenthaltsflächen. Neben etwa 480 Stellplätzen für Autos sind etwa 150 Fahrradstellplätze, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität sowie geplante Carsharing-Angebote vorgesehen.

Grüner Dachgarten soll Stuttgarts Stadtklima stärken

Darüber hinaus setzt das Projekt auf öffentlich zugängliche Bereiche. Ein Dachgarten und begrünte Fassaden sollen neue Aufenthaltsqualität schaffen und gleichzeitig das Stadtklima verbessern. Durch seine Lage soll der Gebäudekomplex außerdem die Verbindung zwischen der Stuttgarter Innenstadt und den angrenzenden Quartieren Bohnen- und Leonhardsviertel stärken.

Auf dem Gelände, das neu bebaut wird, befand sich einst das Breuninger Parkhaus. Foto: Lichtgut

Das Projekt umfasst zwei Baukörper auf einem bereits fertiggestellten Sockelgeschoss: ein Parkhaus sowie einen weiteren Gebäudeteil mit flexibel nutzbaren Flächen für Arbeiten, Gastronomie und Handel. Die Gebäude entstehen in modularer Holzbauweise und setzt auf „ressourcenschonende Strukturen“. Etwa 2000 Kubikmeter Holz werden verbaut, eine markante Holzfassade soll dem Komplex ein charakteristisches Erscheinungsbild geben.

„Holzfassade als Symbol für nachhaltige Stadtentwicklung“

Für Breuninger ist das auch ein Signal in Richtung nachhaltiger Stadtentwicklung. „Die Holzfassade verleiht dem Breuninger Park eine klare Identität und steht für eine zeitgemäße, verantwortungsvolle Stadtentwicklung“, sagt Hendrik Pannenborg, Chief Real Estate Officer des Unternehmens.

Der Komplex erfüllt den sogenannten KfW-40-EE-Standard und soll damit besonders energieeffizient sein. Offene Bauweisen im Parkhaus sorgen, wie das Unternehmen mitteilt, für natürliche Belüftung, während im angrenzenden Gebäudeteil Tageslichtnutzung und Energieeffizienz im Mittelpunkt stehen. Begrünte Dächer und Fassaden sollen Hitzeeffekte mindern und bei Starkregen Wasser zurückhalten.

Fertigstellung für 2027 geplant

Insgesamt umfasst der Breuninger Park eine Bruttogeschossfläche von etwa 25000 Quadratmetern. Photovoltaik-Elemente zur Stromerzeugung sowie Retentionsdächer sind Teil des nachhaltigen Gesamtkonzepts. Nach Angaben des Unternehmens verlaufen die Bauarbeiten planmäßig. Über die Kosten ist bisher nichts zu erfahren. Die Fertigstellung des Breuninger Parks ist für Anfang 2027 vorgesehen.