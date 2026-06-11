Neuer Mobility-Hub in Stuttgart: Staugefahr auf der B14 am Charlottenplatz

Die Einfahrt ins neue Breuninger-Parkhaus erfolgt von der Hauptstätter Straße aus. Das könnte zu Stau auf der B14 führen. Kein neues Problem, wie sich im Dorotheen-Quartier zeigt.
Für Teile des Stuttgarter Gemeinderats ist es schlicht ein Schildbürgerstreich. Gemeint ist die geplante Zufahrt zum neuen Mobility Hub, der auf dem Areal des früheren Breuninger-Parkhauses im Bohnenviertel entsteht. Im Gegensatz zu früher, soll die Ein- und Ausfahrt nicht mehr auf der Rückseite über die Esslinger Straße, sondern direkt von der Hauptstätter Straße, wie die B14 in diesem Abschnitt heißt, erfolgen. Dadurch befürchten einige Stadträte immer wieder Staus auf der Rampe zum Charlottenplatz. „Wir kennen die Probleme an der gegenüber liegenden Einfahrt in die Garage am Dorotheen-Quartier. Nun wiederholen wir das eins zu eins“, zeigen sich nicht nur Lucia Schanbacher (SPD) und Björn Peterhoff (Bündnis 90/Grüne) kritisch.