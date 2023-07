Das am 1. August in Kraft tretende Dokument für die Kreishauptstadt kann ab Dienstag kostenfrei herunterladen werden.

Der neue qualifizierte Mietspiegel für Ludwigsburg tritt am 1. August in Kraft. Er gibt Mietern und Vermietern Auskunft über die örtlichen Mieten und ist eine gute Grundlage und Orientierungshilfe für die Einstufung einer Wohnung. Wer weiß, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete ist, kann beispielsweise eine Mieterhöhung oder einen Neumietvertrag besser beurteilen.

Das Dokument ist kostenfrei einsehbar

Der Mietspiegel und das Straßenverzeichnis sind unter www.ludwigsburg.de/mietspiegel einsehbar. Beide Dokumente können dort kostenlos heruntergeladen werden. Mit dem Mietenberechner gibt es auf der Website außerdem die Möglichkeit, die ortsübliche Vergleichsmiete für jede Ludwigsburger Adresse zu berechnen. Den Mietspiegel gibt es auch gedruckt. Er kann für 8 Euro online bestellt oder für 6 Euro an der Rathaus-Info, Wilhelmstraße 11, gekauft werden.

Der neue Mietspiegel zeigt, dass die Mieten in Ludwigsburg weiter gestiegen sind. Über alle Wohnungsgrößen hinweg hat sich im Durchschnitt der Preis pro Quadratmeter von 9,24 Euro (2021) auf 10,01 Euro im Jahr 2023 erhöht. Das entspricht einer Steigerung von rund 4,2 Prozent jährlich. „Das Thema bezahlbarer Wohnraum wird immer wichtiger. Wir müssen gemeinsam alles unternehmen, um auch Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen weiterhin das Wohnen in Ludwigsburg zu ermöglichen“, so die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz.

Expertise von Arbeitskreis fließt ein

Die Erstellung des Mietspiegels fand wieder gemeinsam mit der Stadt Kornwestheim statt. Eng abgestimmt wurde er mit einem Arbeitskreis, bestehend aus Wohnungsmarktexperten von Haus & Grund Region Ludwigsburg, dem Deutschem Mieterbund für Stadt und Kreis Ludwigsburg, dem Immobilienverband Deutschland IVD Süd sowie einem Vertreter des Amtsgerichts. Der Ludwigsburger Mietspiegel erscheint seit 2007 und wird alle zwei Jahre aktualisiert.