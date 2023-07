1 Bezahlbare Wohnungen sind auch auf den Fildern Mangelware. Foto: priva/t

Leinfelden-Echterdingen/Filderstadt - Ungewöhnliche Post wird von Juni an jeweils 7000 Mietern und Vermietern aus Leinfelden-Echterdingen und aus Filderstadt, also insgesamt 14 000 Menschen, ins Haus flattern. Ein Fragebogen wird in diesen Briefumschlägen stecken. Mit diesem sollen die Mietverhältnisse, die es in beiden Kommunen gibt, unter die Lupe genommen werden. Beide Städte wollen sich einen Überblick darüber verschaffen, für welche Art Wohnung wie viel Miete verlangt und bezahlt wird. Sie ziehen an einem Strang, um einen gemeinsamen, qualifizierten Mietspiegel zu erstellen, der dann voraussichtlich von Januar 2022 an gelten soll. Vorausgesetzt, die Kommunalpolitiker beider Städte geben Ende des Jahres dafür grünes Licht.