Neuer Mercedes-AMG GT XX: Affalterbach im Rampenlicht: So erlebte der Bürgermeister das AMG-Event

Während auf dem Gelände von Mercedes-AMG in Affalterbach der rote Teppich ausgerollt wird, bleibt nur ein paar hundert Meter weiter alles entspannt. Auf dem Platz vor dem Rathaus genießen einige Affalterbacherinnen und Affalterbacher in aller Ruhe eine Kugel Eis, plaudern miteinander – während in Hörweite bereits die Bässe des exklusiven AMG-Events vibrieren.

Direkt neben dem Eiswagen parkt ein auffällig rot verhüllter Luxussportwagen – ein stiller Hinweis auf das Großereignis, das die 4400-Einwohner-Gemeinde an diesem Tag einmal mehr ins Rampenlicht rückt. „Dass da heute wieder was Großes los ist, das wissen wir schon“, sagt eine Anwohnerin gelassen. „Vor ein paar Jahren waren ja sogar die Black Eyed Peas da – das war es auch schon laut.“

Auto-Weltpremiere und Alltag am Eisstand: der Mittwoch in Afalterbach war voller Kontraste. Foto: Emanuel Hege

Soul-Legende und Top-DJs

Im Ort kursieren derweil Gerüchte, welche Superstars diesmal gastieren könnten. Die Band Linkin Park sei im Gespräch, heißt es – sie hat schon früher mit AMG zusammengearbeitet. Doch eine Eis essende Affalterbacherin hält dagegen und zeigt ein Handyfoto – zu sehen ist eine Bühne am Horizont im Industriegebiet –, auf dem aus der Ferne der Name „Alicia Keys“ deutlich zu erkennen ist.

Tatsächlich bestätigt sich diese Theorie einige Stunden später: Neben dem neu vorgestellten Supersportwagen GT XX war die US-amerikanische Sängerin und Produzentin Alicia Keys der Überraschungsgast des Abends. Doch sie war nicht die einzige Berühmtheit: Auch Formel-1-Fahrer, Fußballstars wie Kevin Trapp und André Schürrle, Tennislegende Roger Federer und die Star-DJs Martin Garrix und Steve Aoki waren vor Ort.

Hier ist für Schaulustige Schluss: Viele Affalterbacher konnten die große Bühne nur von hinten sehen. Foto: Emanuel Hege

„Wir sind wirklich froh, dass so ein wichtiges Event hier bei uns, im Heimatort von AMG, stattgefunden hat“, sagt Bürgermeister Steffen Döttinger. Er war am Mittwochabend selbst hautnah dabei und ist immer noch begeistert: „Es war eine beeindruckende Veranstaltung, bei der sich Weltstars unter die AMG-Mitarbeiter gemischt haben.“ Besonders der Augenblick, als der neue GT XX begleitet von Musik und einer Feuershow aus dem Bühnenboden auftauchte, sei ein „echter Gänsehautmoment“ gewesen – vor allem für die vielen AMG-Mitarbeiter.

Neben zahlreichen AMGlern traf Döttinger auch einige Stargäste. Auf einem Erinnerungsfoto posiert er mit den Formel-1-Fahrern Andrea Kimi Antonelli und George Russell. Für den Bürgermeister ist das Event vor allem ein Gewinn für die Wahrnehmung der Gemeinde: „Das hat definitiv Wellen geschlagen“, sagt er. Er habe zahlreiche Rückmeldungen aus dem ganzen Land erhalten, auch die Instagram-Follower der Gemeinde seien sprunghaft angestiegen. „Das trägt zu einem positiven Image bei.“

Im Ort prallen Welten aufeinander

Tatsächlich stellte Mercedes-AMG in seiner PR-Kampagne den Heimatort Affalterbach bewusst in den Mittelpunkt. In einem Werbevideo sind die Wiesen und Felder rund um das Dorf zu sehen – und das Ortsschild, das sich von „Affalterbach“ in „Affasterbach“ verwandelt. Ein augenzwinkerndes Wortspiel aus dem Ortsnamen und dem englischen Begriff „fast“ für „schnell“.

Doch was hatten die Dorfbewohner vom Spektakel? Zutritt zum Event bekam man nur als Mitarbeiter, mit Einladung oder mit einer Presseakkreditierung. Laut Bürgermeister Döttinger haben einige Zaungäste Autogramme ergattert. Andere hätten die Show über eine Leinwand verfolgt, die man von außerhalb des abgesperrten Geländes sehen konnte, berichten Anwohner. Auch die Lautstärke der Auftritte von Alicia Keys sowie der DJs Martin Garrix und Steve Aoki sei laut Rückmeldungen aus der Nachbarschaft gut auszuhalten gewesen.

An diesem Tag hat man in Affalterbach beides erlebt: große Weltstars auf der Bühne und kleine Dorfgespräche am Eiswagen – nah genug, um die Bässe zu spüren, und doch weit genug weg, um entspannt weiter plaudern zu können. Recht sinnbildlich für dieses weltbekannte Örtchen mit seinen 4400 Einwohnern.