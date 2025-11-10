Neuer Markt: Setzt Apple bald auf günstigere MacBooks?

Apple plant angeblich ein günstiges MacBook mit iPhone-Chip, das 2026 erscheinen könnte. Was derzeit über Preis und Ausstattung spekuliert und berichtet wird.
Apple könnte bald in ein neues Marktsegment vordringen: Laut aktuellen Berichten arbeitet das Unternehmen an einem preiswerten Laptop, der bereits im ersten Halbjahr 2026 erscheinen könnte. Das Besondere daran: Statt klassischer Mac-Prozessoren sollen Chips aus der iPhone-Serie zum Einsatz kommen. Welche Spekulationen zu dem Gerät derzeit durchs Netz geistern.