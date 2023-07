1 Kommt vom SV Poppenweiler: Tim Djokic ist Trainer von 07 Ludwigsburg. Foto: Peter Mann

Tim Djokic heißt der Trainer, der den Ludwigsburger Club in der ersten Saison betreuen wird. Start in der Kreisliga B ist im Spätsommer, Vorgaben für eine Platzierung in der ersten Spielzeit gibt es offiziell keine.









Das Projekt nimmt weiter Formen an. Knapp 100 Mitglieder zählt der neu gegründete Verein 07 Ludwigsburg Fußball inzwischen. Und so langsam wird es ernst – nicht nur in planerischer, auch in sportlicher Hinsicht. Was aus den Trümmern der einst wohlbekannten SpVgg 07 Ludwigsburg emporstieg, soll in der kommenden Saison erstmals von sich Reden machen.