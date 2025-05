Neuer Look in England: Strohblond war einmal: So sieht Ellen DeGeneres nicht mehr aus

Kaum wiederzuerkennen präsentiert sich Ellen DeGeneres (67) ihren Fans auf Instagram. Die ehemalige Talkshow-Moderatorin, die nach Donald Trumps (78) Wahlsieg im November vergangenen Jahres nach Großbritannien umgezogen ist, zeigte sich am Wochenende auf ihrem Social-Media-Kanal mit einer völlig neuen Frisur.

Statt ihrer charakteristischen blonden Haare trägt die 67-Jährige nun eine brünette Variante. Ein Video zeigt DeGeneres, wie sie auf einem gelben Rasenmäher durch ein großes Feld fährt und sich dabei mit dem ländlichen Leben in ihrer neuen Heimat vertraut macht.

Umzugspläne nach Trumps Wahlsieg

DeGeneres und ihre Frau Portia de Rossi (52) sind erst kürzlich in ein neues Anwesen in der Nähe von Oxfordshire gezogen, nachdem ihr vorheriges Zuhause in den Cotswolds kurz nach ihrem Einzug von schweren Überschwemmungen betroffen war.

Das Video, das die Komikerin teilte, beginnt mit dem Text "How it started" (Dt. "Wie es anfing") und zeigt DeGeneres selbstbewusst auf dem Rasenmäher. Der Clip endet jedoch mit "How it ended" ("Wie es endete"), als die Maschine an einem steilen Hang den Geist aufgibt - und DeGeneres plötzlich auf Hilfe angewiesen ist.

"Portia dachte, es wäre lustig, mein erstes Mal auf dem Rasenmäher zu filmen. Sie hatte Recht", kommentierte DeGeneres humorvoll unter dem Beitrag.

Neues Leben in England

Es ist nicht das erste Mal, dass die Moderatorin Einblicke in ihr neues Leben in England gewährt. Bereits im April teilte sie mit ihren 136 Millionen Followerinnen und Followern ein Foto, auf dem sie hinter Portia stand, während beide die malerische Landschaft und einen Doppelregenbogen nach einem Regenschauer bewunderten.

"3 Dinge, die mich glücklich machen: Meine Frau, ein Regenbogen und meine Frau, die ein Foto von einem Regenbogen macht", schrieb sie damals dazu.

Comeback nach Kontroversen

DeGeneres' Karriere erlitt 2020 einen erheblichen Rückschlag, als sie beschuldigt wurde, ein toxisches Arbeitsumfeld geschaffen zu haben. Nach fast zwei Jahrzehnten auf Sendung endete ihre Talkshow "The Ellen DeGeneres Show" im Jahr 2022.

Gegenüber dem "Hollywood Reporter" äußerte sich die Moderatorin später zu dieser Zeit: "Ich muss einfach darauf vertrauen, dass alles, was während dieser Zeit passiert ist, die offensichtlich sehr, sehr schwierig war, aus einem Grund geschah. Ich denke, ich habe viel gelernt, und es gab einige Dinge, die aufkamen, die mich schockiert und überrascht haben. Es hat mir die Augen geöffnet, aber ich vertraue einfach darauf, dass es so passieren musste."

Neuanfang mit gemischten Reaktionen

2024 kehrte DeGeneres mit einem Netflix-Special mit dem Titel "Ellen DeGeneres: For Your Approval" zurück ins Rampenlicht. Das Projekt erhielt jedoch gemischte bis negative Kritiken und erreichte auf der Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" lediglich eine Wertung von 33 Prozent.

Im März dieses Jahres hatte Ellen einen wichtigen Schritt gemacht und ihr Anwesen in Montecito für 4.995.000 Dollar zum Verkauf angeboten. Wie das "People"-Magazin weiter meldete, wurde das Haus mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern weniger als zwei Wochen später für 5,2 Millionen Dollar verkauft. Bereits im Januar hatten Ellen und Portia zudem ein weiteres Anwesen in Montecito für 29,9 Millionen Dollar auf den Markt gebracht.