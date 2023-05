Neuer Look für die Apps

1 Nur noch Kleinanzeigen: Das Schnäppchenportal entfernt „eBay“ aus dem Schriftzug. Foto: -/Kleinanzeigen/dpa

An diesem Dienstag wirft das Schnäppchenportal eBay-Kleinanzeigen das „eBay“ aus dem Namen. Website und Apps bekommen einen neuen Anstrich.









Wer an diesem Dienstag auf Schnäppchenjagd geht, der wird sich vielleicht wundern: Das Portal „eBay Kleinanzeigen“ hat sich einen neuen Anstrich verpasst und den Namen „eBay“ nach mehr als zehn Jahren von der Website und aus den Apps gelöscht. Von nun an ziert nur noch der Name „Kleinanzeigen“ das Portal.