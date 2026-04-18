Neuer Look auf Instagram: Sophia Thomalla zeigt neuen Pony-Look

Sophia Thomalla hat ihren Look verändert. Auf Instagram präsentiert die Moderatorin nun eine neue Frisur. Die Reaktionen ihrer Community fallen eindeutig aus.
Sophia Thomalla (36) hat sich für den Frühling eine frische Frisur machen lassen. Am Samstag teilte die Moderatorin auf ihrem Instagram-Kanal neue Bilder, die ihren jüngsten Friseurbesuch dokumentieren. Die langen blonden Haare hat sie behalten - ergänzt werden sie jetzt jedoch durch einen Fransenpony, der ihrem Gesicht einen ganz neuen Rahmen gibt.