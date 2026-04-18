Neuer Look auf Instagram: Sophia Thomalla zeigt neuen Pony-Look

Sophia Thomalla hat ihren Look verändert. Auf Instagram präsentiert die Moderatorin nun eine neue Frisur. Die Reaktionen ihrer Community fallen eindeutig aus.

Sophia Thomalla (36) hat sich für den Frühling eine frische Frisur machen lassen. Am Samstag teilte die Moderatorin auf ihrem Instagram-Kanal neue Bilder, die ihren jüngsten Friseurbesuch dokumentieren. Die langen blonden Haare hat sie behalten - ergänzt werden sie jetzt jedoch durch einen Fransenpony, der ihrem Gesicht einen ganz neuen Rahmen gibt.

"Neue Saison, neues Ich", schrieb Thomalla zu der Bilderreihe, die aus drei Aufnahmen besteht. Offenbar hatte die Moderatorin Lust auf etwas Neues - und setzte diesen Wunsch ohne Umwege in die Tat um.

Dackel Mishka ist mit dabei

Auf zwei der drei geposteten Bilder ist Thomalla nicht allein zu sehen. In beiden Aufnahmen hält sie ihren Dackel Mishka auf dem Arm. Den kleinen Vierbeiner haben sich die Moderatorin und ihr Lebensgefährte, Tennisstar Alexander Zverev, im vergangenen Herbst zugelegt.

Thomalla und Zverev gehen bereits seit mehr als vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2021 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Wenige Monate später traten sie im Dezember bei der Gala "Ein Herz für Kinder" erstmals offiziell als Paar auf. Mit dem Einzug von Dackel Mishka im vergangenen Herbst vergrößerte sich ihr kleiner Haushalt dann auch um ein tierisches Familienmitglied.

Komplimente aus der Community

Die Reaktionen auf den neuen Schnitt ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren unter dem Beitrag überschlagen sich die Komplimente. "Sie sieht jetzt zehn Jahre jünger aus", schreibt ein Nutzer begeistert. Ein anderer komplimentiert Thomalla: "Die Frage hier ist, was steht ihr nicht." Und ein weiterer Kommentar lobt knapp: "Sehr geiler Style."