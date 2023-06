7 Seit Jahren fährt Veronika Ebert in die Provence, mit ihrem Mann entwickelte sie nun einen Lavendellikör, der ein Hingucker ist. Foto: Lav’a Belle

Veronika Ebert liebt Südfrankreich, Lavendel und Spritz. Und Constantin Ebert liebt offensichtlich seine Frau. Deshalb gibt es jetzt Lav’a Belle, ein in Flaschen abgefülltes Urlaubsgefühl – aus Stuttgart.









Wenn der Kellner ein Glas mit Lav’a Belle an einem Tisch bringt, sagen die meisten Gäste von den anderen Tischen: „Oh! Lila! Das hätte ich auch gerne!“ Allein die Farbe des neuen Likörs wirkt anziehend. Lavendel aus Südfrankreich, 46 weitere Kräuter und ein wenig Vanille geben ihm seinen Geschmack. Veronika und Constantin Ebert sind während der Coronapandemie darauf gekommen. Denn die 31-Jährige liebt die Provence, Lavendel und Spritz. „Sie wollte das haben“, sagt ihr Mann. In Eigenregie brachten sie ihren Likör Lav’a Belle auf den Markt. Dabei kannten sich die beiden Stuttgarter in der Branche gar nicht aus. Mittlerweile wird er pur und gemixt in einigen Restaurants und Bars der Stadt serviert.