Neuer Landtagspräsident: Thomas Strobl – der politische Überlebenskünstler

Der CDU-Mann Thomas Strobl galt lange als angeschlagen, ungeliebt und politisch angezählt. Nun wird er Landtagspräsident, obwohl ihn manche schon abgeschrieben hatten.
Die Mutter aller Wortgemetzel, um grob in der Tonalität des abgewählten FDP-Politikers Hans-Ulrich Rülke zu bleiben, wird im baden-württembergischen Landtag nicht mehr stattfinden. Nämlich das explosive Szenario, dass ein Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) dem direkt vor dem Präsidentenpult platzierten FDP-Fraktionschef Rülke bei einer Sitzung das Wort erteilt oder entzieht. Und Strobl im Gegenzug von Rülke mit bissigen, polemischen, doppeldeutigen und persönlich vernichtenden Bonmots überzogen wird.