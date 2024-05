1 Lange standen die Räumlichkeiten an der Königstraße 10 leer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Unternehmen Picknweight bietet auf der Stuttgarter Königstraße Vintage- und Secondhand-Kleidung an.











Auf der Königstraße konnte ein weiterer Leerstand behoben werden. Nach der Insolvenz der Firma Hallhuber stand das Gebäude mit der Nummer 10 lange leer. Nun hat das Unternehmen Picknweight mit Hauptsitz in Berlin ein Geschäft in der Stuttgarter Innenstadt eröffnet. Aktuell gibt es auch Filialen in Hamburg, München, Berlin, Köln und London.