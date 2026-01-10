Neuer Laden in Fellbach: Von der Teamleiterin bei Mercedes zur Spielzeug-Bibliothekarin

Mit der Abfindung von Mercedes wagt Daniela Bundschuh den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie eröffnet eine Spielzeug-Bibliothek in Fellbach – und lässt viele Kinderaugen strahlen.
Ein Geschäft bis oben hin voll mit kleinen und großen Spielzeugautos, einer Kinderküche, Rutschfahrzeugen, Pikler-Dreieck, Faschingskostümen und allem, was das Spielzeugherz begehrt. Auf einem Schild am Eingang prangen die Worte: „Ausprobieren ausdrücklich erlaubt“. Und die Spielsachen können nicht nur ausprobiert, sondern von den kleinen Besucherinnen und Besuchern auch ausgeliehen und mit nach Hause genommen werden.