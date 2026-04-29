Neuer Laden für Outdoor-Kleidung: Vaude ist mit Shop in Ludwigsburg zurück – aber woanders

Der Outdoor-Spezialist Vaude hat in der Unteren Marktstraße einen neuen Laden eröffnet. Dabei macht man mit einem alteingesessenen Sportgeschäft gemeinsame Sache.
Rucksäcke, Regenjacken, wetterfeste Hosen und andere Outdoorartikel von Vaude hat man bis zum Herbst in Ludwigsburg in der Kirchstraße 25 erwerben können. Dann war ziemlich unvermittelt Schluss. An der Ladentür des Tettnanger Unternehmens hing ein „Geschlossen“-Schild. Wegen eines Eigentümerwechsels hatte Vaude seine Zelte in dem Gebäude abbrechen müssen. Nach nur wenigen Monaten ist das Unternehmen aber nach Ludwigsburg zurückgekehrt – wenn auch an anderer Stelle.