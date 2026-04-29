Neuer Laden für Outdoor-Kleidung: Vaude ist mit Shop in Ludwigsburg zurück – aber woanders

Der Outdoor-Spezialist Vaude hat in der Unteren Marktstraße einen neuen Laden eröffnet. Dabei macht man mit einem alteingesessenen Sportgeschäft gemeinsame Sache.

Rucksäcke, Regenjacken, wetterfeste Hosen und andere Outdoorartikel von Vaude hat man bis zum Herbst in Ludwigsburg in der Kirchstraße 25 erwerben können. Dann war ziemlich unvermittelt Schluss. An der Ladentür des Tettnanger Unternehmens hing ein „Geschlossen“-Schild. Wegen eines Eigentümerwechsels hatte Vaude seine Zelte in dem Gebäude abbrechen müssen. Nach nur wenigen Monaten ist das Unternehmen aber nach Ludwigsburg zurückgekehrt – wenn auch an anderer Stelle.

Ein neuer Store ist mittlerweile in der Unteren Marktstraße 4 eröffnet worden, also abermals in der Innenstadt. Hier präsentiere Vaude sein Sortiment auf mehr als 120 Quadratmetern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Sortiment wird auf mehr als 120 Quadratmetern ausgebreitet. Foto: Vaude

Betrieben wird der Laden von jemandem, der in der Stadt kein unbeschriebenes Blatt ist: den Machern des Sportfachgeschäfts Funbox in der Oberen Marktstraße, das auf Boardsport spezialisiert ist und bereits Vaude-Artikel im Sortiment führte.

„Vaude passt perfekt zu uns – funktionale Produkte, hohe Qualität und ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit einem eigenen Store in Ludwigsburg weiterzuführen“, wird Funbox-Inhaber Heiko Hiesinger in der Mitteilung zitiert. Die Leitung des Geschäfts wird sein Sohn Leon Hiesinger übernehmen.