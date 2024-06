Neuer Kulturbau in Stuttgart trotz hoher Kosten

1 So könnte das Eingangsgebäude zum neuen Konzertforum in Bad Cannstatt aussehen. Foto: Visualisierung Isin & Co

Die Vorentscheidung für einen großen Saals und Proberäume ist gefallen, ein Vertagungsantrag findet keine Mehrheit. Der Ausbau bei der Villa Berg könnte kleiner werden.











Die Planung für den Bau eines neuen Konzertforums mit großen Saal auf dem früheren Areal der Sektkellerei Rilling in Bad Cannstatt soll weiter betrieben werden. In der Vorabstimmung im Verwaltungsausschuss des Gemeinderates votierten außer dem Linksbündnis und der Fraktionsgemeinschaft Puls (elf von 60 Sitzen) am Mittwoch alle für dieses neue Stuttgarter Kulturprojekt. Die Mehrheit sieht eine Chance für den Stadtteil und Orchester.