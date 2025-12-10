Neuer Kraftstoff für Waiblingen: Wie die Stadt Waiblingen ihren Fuhrpark „heimlich“ sauberer macht

Ohne großes Aufsehen testet die Stadt Waiblingen einen alternativen Kraftstoff – und zieht nach einem Jahr eine klare Bilanz. Wie gut läuft das in der Praxis?
Auf dem Betriebshof in der Henri-Dunant-Straße riecht es nicht mehr nach Diesel. Hier, gleich hinter der Wache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), steht die Fahrzeugflotte der Stadt parat: von der Kehrmaschine über den Streuwagen bis zum Bagger – und mittendrin eine unscheinbare Zapfsäule. Was dort seit nunmehr gut einem Jahr aus dem Schlauch kommt, ist ein Kraftstoff, der so manchen Motorenromantiker vielleicht die Nase rümpfen lässt, obwohl er fast geruchlos ist.