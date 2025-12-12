Neuer Kraftstoff für Waiblingen: Ein Jahr lang heimlich getankt – Städtische Flotte läuft jetzt sauberer

Die Stadt Waiblingen testete unauffällig einen neuen Diesel-Ersatz. Nach einem Jahr liegen die Ergebnisse vor. Hat sich der alternative Kraftstoff im Dauereinsatz bewährt?
Auf dem Betriebshof in der Henri-Dunant-Straße riecht es nicht mehr nach Diesel. Hier, gleich hinter der Wache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), steht die Fahrzeugflotte der Stadt parat: von der Kehrmaschine über den Streuwagen bis zum Bagger – und mittendrin eine unscheinbare Zapfsäule. Was dort seit nunmehr gut einem Jahr aus dem Schlauch kommt, ist ein Kraftstoff, der so manchen Motorenromantiker vielleicht die Nase rümpfen lässt, obwohl er fast geruchlos ist.