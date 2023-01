Was verdient Cristiano Ronaldo?

1 Wenig überraschend wird Ronaldo der sportliche Abstieg finanziell außerordentlich versüßt (Archivbild). Foto: dpa/Amr Nabil

Trotz aller gegenteiliger Bekundungen ist Cristiano Ronaldos wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien der nächste sportliche Rückschritt für den früheren Weltfußballer – wenn auch ein finanziell äußerst lukrativer.















Link kopiert

Er ließ sich inmitten eines großen Feuerwerks samt Laser-Show feiern: Cristiano Ronaldo ist bei seinem neuen Klub Al-Nassr am Dienstag pompös empfangen worden. „Ich habe viele Möglichkeiten gehabt, Angebote von vielen Vereinen in Europa, Brasilien, Australien und den USA erhalten, aber ich habe mich für diesen Verein entschieden“, sagte er noch am Abend.

Doch trotz aller gegenteiliger Bekundungen ist es der nächste sportliche Rückschritt für den früheren Weltfußballer – wenn auch ein finanziell äußerst lukrativer. Aber wie viel verdient Cristiano Ronaldo eigentlich bei Al-Nassr in Saudi-Arabien?

Wenig überraschend wird Ronaldo der sportliche Abstieg finanziell außerordentlich versüßt. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen. Für zweieinhalb Jahre hat er unterschrieben. Das würde bedeuten: Mehr als eine halbe Milliarde. Danach könnten weitere hohe Millionensummen für eine Botschafter-Tätigkeit für den Golfstaat folgen.