Neuer Kino-Film aus den USA: Good Fortune: Zwischen Gig-Economy und Goldkreditkarte

Ein Engel, ein gestresster Gig-Worker und ein arroganter Tech-Millionär: In Good Fortune tauscht Keanu Reeves zwei Leben – und stürzt dabei alles ins Chaos.
In der sozialkritischen Komödie Good Fortune wird das Leben zweier Männer auf den Kopf gestellt – nicht etwa durch Zufall, sondern durch göttliches Eingreifen mit menschlichen Schwächen. Gabriel, gespielt von Hollywood-Star Keanu Reeves ein gutmütiger, aber unbeholfener Engel, mischt sich ein – und löst eine chaotische Kettenreaktion aus, die Arj (Aziz Ansari), einen abgekämpften Gig-Worker, und Jeff (Seth Rogen), einen selbstzufriedenen Tech-Millionär, in völlig neue Rollen zwingt.