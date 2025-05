Neuer Job vor der Kamera: Michelle Hunziker bei Wer isses?: Ihre Karriere im deutschen TV

Nach ihrer erfolgreichen ESC-Moderation ist Michelle Hunziker (48) ab 28. Mai wieder im Fernsehen zu sehen. Dieses Mal geht es um ein deutsches TV-Format: Sie ist erstmals als Team-Captain in der Rateshow "Wer isses?" dabei (Mittwoch, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn). Neben Konkurrent Chris Tall (33) wird Hunziker in fünf neuen Folgen ein Team mit einem Promi bilden und in verschiedenen Rubriken skurrile Eigenschaften von ihnen zuvor unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten erraten. Die TV-Karriere der schweizerisch-italienischen Moderatorin hat hierzulande bereits Ende der 1990er Jahre begonnen.

Nachdem sie in Italien und der Schweiz bereits einige TV-Jobs an Land gezogen hatte, präsentierte sie im Jahr 1998 gemeinsam mit Thomas Gottschalk (75) die Verleihung der Goldenen Kamera. Nach dem deutschen Film- und Fernsehpreis folgte im Jahr 2002 ein Engagement bei RTL: Mit Carsten Spengemann (52) moderierte sie die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Den Job hatte sie bis 2004 inne.

Lesen Sie auch

2009 startete ein weiterer großer Moderationsjob im deutschen TV: An Thomas Gottschalks Seite war sie als "Wetten, dass..?"-Co-Moderatorin zu sehen, 2011 verabschiedete sie sich aus der Show, 2013 kehrte sie als Assistentin des neuen Moderators Markus Lanz (56) zurück.

Ab 2012 übernahm Michelle Hunziker zudem weitere Aufgaben als TV-Jurorin. So wurde sie etwa ein Teil von "Deutschland sucht den Superstar - Kids" oder "Das Supertalent", auch in den Sendungen "Superkids" und "Superpets" übernahm sie diese Aufgabe. Durch die Puppen-Gesangsshow "Pretty in Plüsch" führte sie ebenfalls.

2014 präsentierte sie erneut die Verleihung der Goldenen Kamera, dieses Mal an der Seite von Hape Kerkeling (60). 2021 und 2022 feierte sie erneut ein Samstagabendshow-Comeback und trat neben Gottschalk in den Revival-Ausgaben von "Wetten, dass..?" auf.

Und auch Erfahrungen in einem Rateteam bringt sie für "Wer isses?" mit: In der RTL-Show "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" musste Hunziker neben Guido Maria Kretschmer (60) und Motsi Mabuse (44) erraten, welcher singende Promi sich im Star-Kostüm verbirgt.

Weitere TV-Auftritte geplant?

Jetzt geht es für Hunziker also zurück hinter das Rate-Pult. Wie im Oktober 2024 bekannt wurde, wird sie Ralf Schmitz (50) ersetzen, der noch in Staffel eins von "Wer isses?" gegen Tall und jeweils einen Star angetreten war. "Ich liebe Rätselraten", gab die Moderatorin damals in einem ProSieben-Statement an. In der Sendung baue sie voll auf ihre weibliche Intuition - "so schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht!"

"Ich liebe Deutschland und komme gerne immer wieder hierher, um zu arbeiten", erklärte sie zudem kürzlich der "Bild"-Zeitung zu ihrem Job bei "Wer isses?". Werden auf den neuen TV-Auftritt hierzulande noch weitere folgen? "Ich freue mich auf das, was kommt", sagte Hunziker der "Bild". "Es gibt schon ein paar schöne Ideen, und wenn die richtige dabei ist, dann mache ich das gerne. Ich bin für gute Ideen immer offen."