Neuer Job: Til Schweiger übernimmt Rolle in US-Thriller Contra

Til Schweiger hat seine nächste Hollywood-Rolle an Land gezogen. Der Schauspieler wird in dem Thriller "Contra" einen geheimnisvollen Schach-Mentor spielen. An seiner Seite stehen unter anderem Kal Penn und Charlie Gillespie.
Til Schweiger (61) bleibt Hollywood offenbar treu. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent hat seine nächste internationale Rolle gesichert. In dem Underground-Schach-Thriller "Contra" wird er einen rätselhaften Mentor spielen, der zum Dreh- und Angelpunkt einer lebensgefährlichen Geschichte wird. Das berichtet jetzt der "Hollywood Reporter".