Neuer Job: Til Schweiger übernimmt Rolle in US-Thriller Contra

Til Schweiger hat seine nächste Hollywood-Rolle an Land gezogen. Der Schauspieler wird in dem Thriller "Contra" einen geheimnisvollen Schach-Mentor spielen. An seiner Seite stehen unter anderem Kal Penn und Charlie Gillespie.

Til Schweiger (61) bleibt Hollywood offenbar treu. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent hat seine nächste internationale Rolle gesichert. In dem Underground-Schach-Thriller "Contra" wird er einen rätselhaften Mentor spielen, der zum Dreh- und Angelpunkt einer lebensgefährlichen Geschichte wird. Das berichtet jetzt der "Hollywood Reporter".

Schweiger übernimmt die Rolle des "Wizard", einer zurückgezogenen Figur, die für ein junges Schachgenie zugleich Mentor und Gegenspieler wird. Die Figur führt das Wunderkind durch ein psychologisches Schlachtfeld, auf dem Intellekt und Überlebenswille aufeinandertreffen. Es ist eine Rolle, die Schweigers Stärken ausspielen dürfte: Intensität, Vielschichtigkeit und die Fähigkeit, komplexe Charaktere zu verkörpern.

An Schweigers Seite sind einige bekannte Gesichter zu sehen. Charlie Gillespie (27), zuletzt in "Splitsville" zu sehen, spielt den loyalen Freund des Protagonisten, dessen Vertrauen auf eine harte Probe gestellt wird. Booboo Stewart (31) verkörpert das Schachgenie, Kal Penn (48) und Nicole Elizabeth Berger (21) gehören ebenfalls zum Ensemble.

Til Schweiger "hebt jede Szene auf ein neues Level"

Die Regie übernimmt Artisha Mann-Cooper, die mit diesem Projekt ihr Spielfilm-Debüt als Regisseurin gibt. Die Emmy-nominierte Produzentin schwärmt von ihrer Zusammenarbeit mit Schweiger: "Til ist eine Macht. Er bringt eine Intensität und Raffinesse mit, die diese Welt perfekt verkörpert. Seine Präsenz hebt jede Szene auf ein neues Level - er ist die Art von Schauspieler, der alle um sich herum besser macht", wird Mann-Cooper vom "Hollywood Reporter" zitiert.

Für Schweiger ist "Contra" die Fortsetzung einer durchaus bemerkenswerten internationalen Karriere. Der gebürtige Freiburger hat sich längst als einer der wenigen deutschen Schauspieler etabliert, die in Hollywood regelmäßig Rollen bekommen. Nach Auftritten in Blockbustern wie "Inglourious Basterds" von Quentin Tarantino, "Driven" mit Sylvester Stallone, "Atomic Blonde" mit Charlize Theron oder "King Arthur" mit Keira Knightley bewies Schweiger zuletzt in Guy Ritchies "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" sein Action-Talent - dort stand er gemeinsam mit Henry Cavill vor der Kamera.