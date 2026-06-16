Erst Dschungelcamp, jetzt der Zapfhahn: Hanka Rackwitz hat die Kneipe "Dorfkrug" im Dorf Freist übernommen. Der Plan ist, den Laden in einen lebendigen Treffpunkt für alle Ortsbewohner zu verwandeln.
Hanka Rackwitz (57) steht jetzt hinter dem Tresen: Der frühere Reality-Star, einem breiten Publikum aus dem "Dschungelcamp" und dem "Sommerhaus der Stars" bekannt, hat den "Dorfkrug" im sachsen-anhaltischen Freist übernommen. Am Eröffnungstag warteten um Punkt zwölf Uhr knapp 40 Gäste vor der Tür, wie RTL berichtet.