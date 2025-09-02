1 Charlotte Würdig freut sich auf einen neuen TV-Job. Foto: imago images/Future Image/Frederic Kern

Perfekter Job für Reality-TV-Fan Charlotte Würdig: Sie wird nun die Wiedersehensshow von "Prominent getrennt" moderieren.











"Prominent getrennt" bekommt laut "rtl.de" eine Wiedersehensshow, die von Charlotte Würdig (47) moderiert wird. Die Reunion-Sendung erscheint dem Bericht zufolge eine Woche nach dem Finale, am 9. September, auf RTL+. Würdig selbst erklärt zu ihrem neuen Job, sie liebe Reality-Formate und "gucke eigentlich alles hoch und runter". Die 47-Jährige fügt hinzu, ihr eigenes Leben fühle sich "sogar auch an wie eine Reality-Show, nur ohne Gage". Für die Reunion-Show von "Prominent getrennt" verspricht sie: "Da kriegt man meine ungefilterte Meinung, ob man möchte oder nicht."