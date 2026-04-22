Neuer Job für Lutz Meschke: Ex-Vorstand von Porsche arbeitet als Vermögensmanager in Schwäbisch Hall

Der frühere Porsche-CFO berät künftig Profisportler bei Geldanlagen und arbeitet mit vermögenden Familienunternehmen. Das könnte sich auf sein Gehalt bei der Porsche SE auswirken.
Der ehemalige Finanzchef von Porsche, Lutz Meschke, hat einen neuen Job. Seine Geschäftsadresse liegt nun nicht mehr in Stuttgart, sondern rund 60 Kilometer entfernt in Schwäbisch Hall. Dort befindet sich der Stammsitz des Vermögensverwalters Wealthgate, für den Meschke nach Angaben auf der Internetseite des Unternehmens arbeitet.