Neuer Job für Lets Dance-Juror: Joachim Llambi soll Reiner Calmund bei Grill den Henssler ersetzen

21 Staffeln lang bewertete Reiner Calmund die Kochkünste bei "Grill den Henssler". Seit seinem Abschied im Sommer war die Nachfolge offen. Nun soll laut einem Medienbericht feststehen: Joachim Llambi übernimmt wohl den Platz in der Jury der VOX-Kochshow.

Bei "Let's Dance" verteilt Joachim Llambi (61) seit Jahren strenge Noten für Tanzschritte und Hüftschwünge. Künftig darf der Juror wohl auch bei kulinarischen Darbietungen seinen Senf dazugeben: Nach Informationen der "Bild"-Zeitung gehört Llambi ab sofort fest zum Bewertungsteam der VOX-Kochshow "Grill den Henssler". Sechs neue Folgen sollen demnach bereits in der vergangenen Woche aufgezeichnet worden sein.

Bestätigt wurde die Nachricht noch nicht - VOX selbst hält sich zu den Gerüchten bedeckt. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärte der Sender lediglich: "VOX gibt alle Infos zur neuen Staffel 'Grill den Henssler' wie gewohnt rechtzeitig bekannt."

Calmund prägte die Show über viele Jahre

In der Jury soll Llambi dem Bericht zufolge neben Moderatorin Jana Ina Zarrella (49) und Spitzenkoch Alexander Herrmann (54) Platz nehmen. Er würde damit die Nachfolge von Reiner Calmund (77) antreten, der "Grill den Henssler" im Sommer verlassen hat. Stolze 21 Staffeln lang bewertete der frühere Fußballmanager die Gerichte der prominenten Hobbyköche. Bereits seit 2007 gehörte er zur Vorgängersendung "Die Kocharena".

Nach Calmunds Ausstieg blieb zunächst offen, ob sein Platz dauerhaft neu besetzt werden würde. In den folgenden Ausgaben sprangen prominente Gastjuroren ein, darunter Guido Maria Kretschmer (60) und Bruce Darnell (68). Nun scheint die Suche nach einer festen Nachfolge abgeschlossen.

Ausstrahlung angeblich im Frühjahr 2026

Die neu aufgezeichneten Folgen mit Llambi in der Jury sollen laut "Bild" im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden. Der gewohnte Sendeplatz am Sonntagabend bei VOX bleibe demnach erhalten.