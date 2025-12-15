Neuer Job für Lets Dance-Juror: Joachim Llambi soll Reiner Calmund bei Grill den Henssler ersetzen

21 Staffeln lang bewertete Reiner Calmund die Kochkünste bei "Grill den Henssler". Seit seinem Abschied im Sommer war die Nachfolge offen. Nun soll laut einem Medienbericht feststehen: Joachim Llambi übernimmt wohl den Platz in der Jury der VOX-Kochshow.
Bei "Let's Dance" verteilt Joachim Llambi (61) seit Jahren strenge Noten für Tanzschritte und Hüftschwünge. Künftig darf der Juror wohl auch bei kulinarischen Darbietungen seinen Senf dazugeben: Nach Informationen der "Bild"-Zeitung gehört Llambi ab sofort fest zum Bewertungsteam der VOX-Kochshow "Grill den Henssler". Sechs neue Folgen sollen demnach bereits in der vergangenen Woche aufgezeichnet worden sein.