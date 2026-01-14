Nach ihren Erfolgen im letzten Jahr geht es für Demi Moore auch 2026 aufregend weiter: Die 63-Jährige wird globale Botschafterin für eine Luxus-Haarpflegemarke. Eine Rolle, die perfekt zu ihrer bewegten Geschichte passt.
Was war 2025 für ein Jahr für Demi Moore (63). Erst der Golden Globe, dann der SAG Award, eine Oscar-Nominierung - und dieses Jahr geht auch schon wieder gut los. Die Luxus-Haarpflegemarke Kérastase verkündet, dass die 63-Jährige ihre neue globale Botschafterin wird. Für eine Frau, die Jahrzehnte gegen die Erwartungen Hollywoods ankämpfte, ist das mehr als nur ein Werbevertrag.