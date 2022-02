1 Jorge González sitzt bald noch in einem anderen Land in der "Let's Dance"-Jury. Foto: RTL

Jorge González hat einen neuen Job ergattert. Das langjährige "Let's Dance"-Jurymitglied macht nun denselben Job in einem anderen Land: der Slowakei.















Jorge González (54) ist seit fast zehn Jahren fester Bestandteil der "Let's Dance"-Jury. Jetzt zieht es den gebürtigen Kubaner mit selbigem Job in ein anderes europäisches Land: die Slowakei. Wie er auf seinem Instagram-Account bekannt gibt, sitzt er ab dem 6. März in der Jury der dortigen Version von "Let's Dance".

Mit dem Land verbindet den 54-Jährigen eine besondere Geschichte: Es war seine erste Station, als er in den 1980er Jahren aus Kuba nach Europa kam. Er studierte dort Nuklearökologie. "Seit ich in den 1980er Jahren als Student in Bratislava lebte, habe ich die Slowakei, die Menschen und die Kultur in mein Herz geschlossen", schreibt er. "Die Slowakei ist ein Teil meiner Identität und ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin." Es fühle sich an, "wie nach Hause kommen". González ist optimistisch, dass es in der Slowakei gut mit der Sprache klappen wird: "Meine Freunde dort sagen, dass ich besser Slowakisch spreche als Deutsch", erklärt er "Bild am Sonntag".

Die slowakische Version von "Let's Dance" wird immer sonntags live im TV ausgestrahlt, González bleibt also auch der deutschen Ausgabe (freitags, 20:15 Uhr bei RTL) erhalten.