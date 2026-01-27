Neuer Job: Ex-Justizminister Buschmann wird wieder Anwalt

1 Marco Buschmann schlägt neue berufliche Wege ein. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Bis zum Ausscheiden der FDP aus der Ampelkoalition war Buschmann Bundesjustizminister. Nun will er wieder als Jurist arbeiten - und kehrt zu einem ehemaligen Arbeitgeber zurück.











Berlin - Der frühere Bundesjustizminister Marco Buschmann kehrt in den Anwaltsberuf zurück. Ab 1. Februar schließt sich der FDP-Politiker als Rechtsanwalt der internationalen Sozietät White & Case an, wie er im sozialen Netzwerk LinkedIn mitteilte. "Meine Cooling-Off-Periode als Bundesminister hat lange genug gedauert", schrieb er. "Jetzt heißt es für mich: "On the road again" and "back to my roots"."