Neuer Job ab August: RTL-Moderatorin Jana Wosnitza übernimmt jetzt auch beim Fußball

Die Kölner Sportmoderatorin Jana Wosnitza (31) übernimmt eine neue Aufgabe: Neben ihren bekannten NFL-Einsätzen verstärkt sie ab August auch das Fußball-Team von RTL Deutschland. Laut Senderangaben wird sie künftig nicht nur im Studio, sondern auch als Field-Reporterin direkt vom Spielfeldrand berichten - live aus den Stadien der 2. Bundesliga.

Schon Anfang August geht es los

Ihren ersten Einsatz hat Jana Wosnitza bereits am 3. August - als Moderatorin der Sky-Konferenz zur 2. Bundesliga. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Pay-TV-Sender laufen pro Saison drei Zweitliga-Konferenzen auf RTL. In ihrer neuen Rolle als Field-Reporterin steht sie dann am 9. August zum ersten Mal am Spielfeldrand: beim Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04 am 2. Spieltag.

Der Sender RTL zeigt ab der neuen Saison im Wechsel mit Spartensender Nitro das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga.

Mit Laura Papendick (36) und Anna Kraft (39) gehört sie zudem zum Moderationsteam bei den Europapokal-Abenden und präsentiert die RTL+ Spieltagsshow "Matchday", die immer donnerstags die Highlights und Hintergründe zu den Partien der Europa League und Conference League liefert.

Jana Wosnitza: "Ich liebe es, ganz nah dran zu sein"

Die Vorfreude auf ihre neuen Aufgaben ist Wosnitza in einem Statement anzumerken: "Ich liebe es, im Stadion ganz nah dran zu sein und Gesprächssituationen zu schaffen, in denen man auch mal mehr als das Erwartbare erfährt", erklärt sie ihre Motivation. Für sie liege der besondere Reiz der Live-Berichterstattung genau in dieser Unvorhersagbarkeit. Ebenso sei sie auf die Europapokal-Abende gespannt. "Sportjournalismus bedeutet für mich immer eine gesunde Mischung aus Information, Entertainment und vor allem Spontanität", betont die Moderatorin.

Jana Wosnitza startete ihre Sportjournalisten-Karriere bei Sport 1, wo sie unter anderem als Co-Moderatorin für die Fußball-Talkshow "Doppelpass" im Einsatz war. 2023 wechselte sie schließlich zu RTL und übernahm neben NFL-Übertragungen auch die Moderation von Stefan-Raab-Formaten wie "Raabs Pokernacht mit GGPoker.de" oder als Gastmoderatorin bei "Du gewinnst hier nicht die Million". Erstmals einem größeren Publikum bekannt wurde sie 2024 durch die RTL-Show "Let's Dance", wo sie am Ende den zweiten Platz belegen konnte.