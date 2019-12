1 Nico Rosberg mit Ehefrau Vivian bei einem Auftritt in Berlin Foto: imago images / Future Image

Nico Rosberg wird im kommenden Jahr neuer Investor bei "Die Höhle der Löwen". Das freut offenbar auch seine Frau, die "selbst Fan der Sendung ist", wie er nun verriet.

Nico Rosberg (34) wird in der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" (VOX) als Investor dabei sein. Der Familienrat habe entschieden, "dass das eine tolle Sache ist", sagte er "Bild am Sonntag" zu seinem neuen Job. "Wir haben es diskutiert und das Gute ist, dass Vivian selbst Fan der Sendung ist." Rosberg ist mit seiner Frau Vivian (34) seit 2014 verheiratet, zur Familie gehören zudem die Töchter Alaia (4) und Naila (2).

Das "Formel 1-Jahrbuch 2019" finden Sie hier

Mit seiner Frau realisiert er auch gemeinsame Projekte, wie er dem Blatt weiter erzählte: "Wir haben einige wertvolle Immobilien-Investments gemacht, besonders in Monaco. Meine Frau ist Innenarchitektin und wir ergänzen uns da super - wir renovieren die Wohnungen und vermieten sie dann. Ich freue mich, dass hoffentlich ein paar weitere besondere Start-ups durch die Höhle der Löwen dazukommen."

Viel Erfahrung

Der ehemalige Rennfahrer mit Weltmeistertitel in der Formel 1 ist seit dem Ende seiner Motorsportkarriere als Unternehmer aktiv. Besonders interessiert ihn dabei die nachhaltige Mobilität. So ist er etwa an dem weltweit größten Ladestationen-Netzwerk für Elektroautos beteiligt und seit April 2018 als Investor in der FIA-Formel-E-Meisterschaft dabei. In Berlin hat er das Greentech Festival für nachhaltige Technologien gegründet.

Auf Twitter veröffentlichte Rosberg ein Video zu seiner neuen Herausforderung bei "Die Höhle der Löwen", in dem er von seiner Leidenschaft für nachhaltige Start-ups und Technologien erzählt. Interessieren würden ihn demnach auch die Bereiche Food und Fashion... Die Dreharbeiten für die achte Staffel der Sendung beginnen im Frühjahr, die Ausstrahlung erfolgt im Spätsommer 2020 auf VOX.