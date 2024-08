Neuer Intendant am Theater der Altstadt: Die Ära Christof Küster beginnt

1 „Es wird auch Veränderungen geben“: Christof Küster, neuer Intendant des Theaters der Altstadt Foto: Theater der Altstadt//-

Christof Küster, langjähriger Leiter des Studio-Theaters, freut sich auf seine neue Aufgabe: Was plant er als neuer Intendant des traditionsreichen Theaters der Altstadt in der Rotebühlstraße?











Link kopiert



Ein Tapetenwechsel kann gut tun. Seit 2008 hat Christof Küster das für seinen ausgefallenen Spielplan bekannte Studio-Theater in einem verwunschen begrünten Hinterhof in Stuttgart-Mitte geführt. Eine künstlerisch fordernde, aus ökonomischer Sicht nicht immer leichte Zeit. Nun zieht der 54-Jährige weiter ans größere, finanziell weitaus besser ausgestattete Theater der Altstadt am Stuttgarter Feuersee. Das Umziehen ist der gebürtige Wuppertaler allerdings gewohnt. „Ich hatte viele Stationen in meiner Laufbahn; unter anderem in Frankfurt, eine für mich sehr wichtige Zeit“, erzählt Küster beim Vor-Ort-Termin im Foyer seiner neuen Wirkungsstätte.