Sich jedes Jahr gegen Grippe impfen zu lassen, ist nervig und hält viele von einer Impfung ab. Tübinger Forscher wollen das ändern und entwickeln einen neuen Impfstoff.
Fast vier Monate brandete die Grippewelle im vergangenen Winter durch Deutschland – und sie war heftig: Knapp 400 000 Influenzaerkrankungen wurden an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das waren beinahe doppelt so viele Grippefälle wie im Jahr davor. Kein Wunder also, dass viele Politiker und Mediziner zur Grippeimpfung aufrufen. Doch der jährliche Piks ist nicht beliebt: Lediglich jeder fünfte Bundesbürger ist zu einer Immunisierung bereit. In Tübingen sind Forscher gerade dabei, einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Das Projekt wird vom Bundesforschungsministerium (BMFTR) mit mehr als 2,7 Millionen Euro bezuschusst. Der Impfstoff soll nicht nur besonders wirksam, sondern auch ein Signal gegen die Impfmüdigkeit der Bundesbürger sein. Der Leiter der Forschungsgruppe, Oliver Planz, sagt, wie es funktioniert.