Neuer Im Einsatz für...-Film: Hannes Jaenicke ist jetzt großer Fan von Oktopussen

Die Dreharbeiten zu "Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus" machten den Schauspieler und Umweltaktivisten zum "wahrscheinlich größten Fan" der achtarmigen Meeresbewohner. Warum, verrät er im Interview.
Die meisten kennen ihn wohl vor allem als Delikatesse auf dem Teller oder als Fußball-Orakel Krake Paul, doch auch als wissenschaftliches Forschungsobjekt fasziniert der Oktopus wie kaum ein anderes Lebewesen. Gleichzeitig sind die Meeresbewohner durch Überfischung, Vermüllung und geplante industrielle Massenzuchtanlagen massiv bedroht.