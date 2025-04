Neuer Hofladen in Hohenhaslach: Hier gibt es heimische Linsen, Kichererbsen und Popcorn-Mais

1 Simon Hengstberger und seiner Freundin Carolin Baumann im neuen Hofladen. Foto: Werner Kuhnle

Simon Hengstberger eröffnet in Hohenhaslach (Kreis Ludwigsburg) einen kreativen Hofladen. Der 25-jährige Landwirt setzt auf Nachhaltigkeit und innovative Produkte aus eigener Ernte.











Die Sätze „Das kannst du so doch nicht machen“ oder „Das wird nix“ kennt Simon Hengstberger allzu gut. Meistens macht er es aber dann trotzdem – und es wird was. Der junge Landwirt hat seinen eigenen Kopf. Und er setzt ihn durch. Das war mit den Linsen so, die er vor ein paar Jahren zum ersten Mal anbaute. Das ist jetzt mit dem Hofladen wieder so.