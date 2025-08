Neuer Hit Fast: Demi Lovato kehrt mit heißer Single zum Pop zurück

Demi Lovato (32) ist zurück und bereit für das Leben auf der Überholspur. Die 32-jährige Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte am Donnerstagabend ihre neue Single "Fast" - den ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes neuntes Studioalbum. Damit markiert der Song ihre Rückkehr zum Pop-Genre, nachdem sie sich zuletzt mit ihrem Album "Holy Fvck" dem Rock zugewandt hatte.

Bereits Mitte Juli hatte Lovato ihre Fans in den sozialen Medien auf den neuen Track eingestimmt. In einem Instagram-Video sang die ehemalige Disney-Darstellerin die Lyrics des Songs: "'Cause baby honestly / I just wanna feel your hands all over me / Over and over / Right where they wanna be / Even if it's only for tonight."

Auch im Musikvideo zu "Fast" geht es heiß her: Hier präsentiert sich Lovato in einem spektakulären Setting zwischen brennenden Autos, während sie den eingängigen Refrain performt: "I wanna go fast / I wanna go hard / I wanna go anywhere, anywhere you are."

Für ihr neuntes Album arbeitet Lovato mit dem renommierten Musikproduzenten Zhone zusammen, der bereits mit Stars wie Kesha, Troye Sivan und Charli XCX kollaboriert hat. "Es war so inspirierend, mit Demi zu arbeiten und ihre Reise des kontinuierlichen Aufstiegs zu erleben", sagte Zhone gegenüber dem "Rolling Stone". "Sie ist eine wahre Meisterin im Studio. Dieses Album handelt davon, Hemmungen loszulassen, und wir hatten so viel Spaß beim Musikmachen! Das kommt wirklich rüber."

Von "Child Star" zurück zur Musik

Zuletzt hatte sich Lovato dem Film gewidmet und mit ihrer Dokumentation "Child Star" ihr Regiedebüt gegeben. Der Film beleuchtet das Leben ehemaliger Kinderstars. Er zeigt "die Höhen und Tiefen des Aufwachsens im Rampenlicht durch die Linse einiger der bekanntesten ehemaligen Kinderstars der Welt", wie der "Hollywood Reporter" schreibt.