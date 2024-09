Neuer Herbsttrend?: Paris Jackson trägt Trenchcoat - und sonst nichts

Das Naked Dress ist ausgespielt, jetzt kommt der Naked Coat Trend: Bei der Paris Fashion Week präsentierte sich Paris Jackson in einem Trenchcoat - und das war's. Den Trend machen auch schon andere Stars mit.

Dass Naked Dress kennen wir mittlerweile alle. In den letzten Jahren sind unzählige Hollywood-Schönheiten in Kleidern über den roten Teppich gelaufen, die mit ihren durchsichtigen Stoffen wenig bis gar nichts verdeckt haben. Paris Jackson (26) scheint sich für den Herbst nun etwas Subtileres ausgedacht zu haben: das Naked Coat Dress.

Zur angesagte Fashionshow von Stella McCartney (53) bei der Fashion Week in Paris erschien die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) am Montag (30. September) in einem dicken Oversize-Trenchcoat. Das war's. Zumindest scheinbar. Dass Paris unter ihrem Mantel tatsächlich nackt war, darf bezweifelt werden, der Anschein sollte aber auf jeden Fall erweckt werden.

Sexy, lässig und ungewöhnlich

Unter dem V-Ausschnitt, den der Mantel bot, zeichnete sich kein Zentimeter eines Stoffes ab, weder ein BH noch ein dünnes Top. Stattdessen waren Paris' Chakra-Tattoos, die sie sich zwischen ihre Brüste hat tätowieren lassen, teilweise zu erkennen. Ihre Taille betonte sie durch den gebundenen Gürtel des Oversize-Trenchs. Den unteren Teil des Mantels behandelte Paris wie einen Rock mit hohem Schlitz - und ließ ihr Bein darunter für die Fotografen immer hervorblitzen.

Ein Outfit, das gekonnt mit den Erwartungen spielt und lässig und sexy zugleich wirkt. Diesen Widerspruch befeuerte Jackson mit dem Styling zusätzlich. Auf Schmuck wurde verzichtet, das Haar trug sie, vermeintlich ungestylt, im entspannten Out-of-Bed-Stil. Die bordeauxroten, spitzen Slingpumps und die große Clutch in derselben Farbe sorgten für einen herbstlichen Farbtupfer im sonst so beigen Ensemble.

Noch mehr "Naked Coat Dresses"

Und Jackson war nicht die Einzige des starbesetzten Publikums, die auf den neuen Mantellook setzte: auch Model Ashley Graham (36) erschien in einem Trenchcoat, der nie geöffnet wurde und möglicherweise schon das komplette Outfit war. Paramore-Sängerin Hayley Williams (35) ging noch einen Schritt weiter: Sie ließ ihre rustikale Manteljacke geöffnet und präsentierte darunter lediglich einen nudefarbenen BH und passende Microshorts.