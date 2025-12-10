Neuer Gesamtmetall-Präsident: Ohne Tarifbindung an die Spitze der Metallarbeitgeber

Der neue Präsident von Gesamtmetall kommt aus Bayern und ist „OTler“: Udo Dinglreiter sieht den Flächentarif nicht für jedes Unternehmen als das passende Regelwerk an.
Die Geschicke des Arbeitgeberdachverbands Gesamtmetall sind in den vergangenen fünf Jahrzehnten von Industrievertretern aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bestimmt worden. Nach zwei Präsidenten aus dem Südwesten, Rainer Dulger und Stefan Wolf, ist nun ein Bayer am Zug: Udo Dinglreiter wurde jetzt zum neuen ehrenamtlichen Chef von Gesamtmetall gewählt.