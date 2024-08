Neuer Gemeinderat: In Altbach richtet sich der Blick auf die Kinderbetreuung

In Altbach richtet sich der Blick auf die Kinderbetreuung

1 Die Gemeinde Altbach steht vor großen Herausforderungen – und ist auf Einnahmen aus der Gewerbesteuer angewiesen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Aufgabenkatalog bleibt für den Gemeinderat von Altbach groß. Investitionen unter anderem in Kindergarten und Schule stehen an bei eher geringeren Einnahmen. Was sagen die Fraktionen?











Es gibt viel zu tun. Während bei den Gemeinderatswahlen im Juni beispielsweise in Esslingen die Mehrheitsverhältnisse ordentlich durcheinandergewirbelt wurden, haben sich die Wählerinnen und Wähler in Altbach für Kontinuität entschieden. Immerhin 14 von 18 Gemeinderäten waren bereits in der vergangenen Periode Teil des Ortsparlaments. Und auch die Mehrheiten haben sich nur marginal verschoben. Die fünfköpfige SPD hat einen Sitz eingebüßt und die sechsköpfige CDU ein Mandat hinzubekommen. Die Unabhängige Wählervereinigung (UWV) ist mit sieben Sitzen unverändert stärkste Fraktion geblieben.