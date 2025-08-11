Neuer Fun am Montag bei ProSieben: Amira Aly und Christian Düren starten im September gemeinsame Show

ProSieben gibt den Starttermin für die erste gemeinsame Show von Amira Aly und Christian Düren bekannt. Ab September moderiert das Duo montags "Deutschlands dümmster Promi". Im Anschluss bringt der Sender nach zehn Jahren Pause eine andere Comedy-Gameshow zurück.
Seit über einem Jahr sind sie offiziell ein Paar, nun startet bald ihre erste gemeinsame Show. Amira Aly (32) und Christian Düren (35) präsentieren am 1. September 2025 um 20:15 Uhr erstmals "Deutschlands dümmster Promi". Das gab ProSieben am Montag bekannt.