Neuer Fun am Montag bei ProSieben: Amira Aly und Christian Düren starten im September gemeinsame Show

ProSieben gibt den Starttermin für die erste gemeinsame Show von Amira Aly und Christian Düren bekannt. Ab September moderiert das Duo montags "Deutschlands dümmster Promi". Im Anschluss bringt der Sender nach zehn Jahren Pause eine andere Comedy-Gameshow zurück.

Seit über einem Jahr sind sie offiziell ein Paar, nun startet bald ihre erste gemeinsame Show. Amira Aly (32) und Christian Düren (35) präsentieren am 1. September 2025 um 20:15 Uhr erstmals "Deutschlands dümmster Promi". Das gab ProSieben am Montag bekannt.

Der Clou an dem Format, das zunächst unter dem Titel "Die dümmsten Prominenten Deutschlands" angekündigt wurde: Die bekannten Kandidaten müssen sich möglichst dumm anstellen, um zu gewinnen. Wer bei Wissens-, Logik- oder Aktionsaufgaben am besten abschneidet, fliegt als Erster raus.

Diese Stars wollen "Deutschlands dümmster Promi" werden

Die Kandidaten, die "Deutschlands dümmster Promi" werden wollen, stehen bereits seit Längerem fest. Der Herausforderung stellen sich Kultfußballer Mario Basler (56), Nachrichtensprecher Marc Bator (52), Moderatorin Gülcan Kamps (42) und Porno-Legende Dolly Buster (55).

In Person von Calvin Kleinen (33) und Ex-Dschungelcamperin Alessia Herren (23) sind zwei Reality-Profis dabei. Mit Armin Laschets Sohn Joe Laschet (36) und Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt (26) wagen sich zwei Sprösslinge von Spitzenpolitikern vor die Kamera.

"Spannend war, dass gerade die Promis, die anfangs besonders selbstsicher wirkten, später ganz schön ins Schwitzen kamen", erklärt Amira Aly. Christian Düren berichtet von Tränen der Erleichterung, die geflossen sein sollen.

Neuer Montag bei ProSieben

"Deutschlands dümmster Promi" ist Teil einer Show-Offensive, die ProSieben ab September für den Montagabend fährt. Im Anschluss an die neue Sendung bringt der Sender um 21:20 Uhr "Crash Games" zurück. Schon zwischen 2014 und 2015 versuchten sich Kandidaten in Nonsens-Spielen auf glitschigen Parcours.

Beim Original waren noch No-Names am Start, diesmal sind es bekannte Gesichter aus dem Trash-TV. Deshalb lautet der Untertitel von "Crash Games" jetzt "Bruchlandung der Realitystars" anstatt wie vor zehn Jahren "Jeder Sturz zählt!".

Neben Alessia Herren, die sich auch als "Deutschlands dümmster Promi" bewirbt, treten einschlägig bekannte Reality-Nasen wie Matthias Mangiapane, Yvonne Woelke und Peter Klein an. Peter Rütten (63) kommentiert ihre Versuche wie vor zehn Jahren gewohnt bissig.