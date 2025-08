Neuer Food-Trend: Fruchttörtchen aus Sindelfingen gehen viral

Der knallgrüne Apfel schimmert, als wäre er frisch gewaschen, und als Kevin Kugel reinbeißt, macht es leise „knack“. Innen kommen statt Fruchtfleisch und Kerngehäuse eine helle Weinschaumcreme und dunkles Apfelkompott zum Vorschein. Denn auch wenn der Apfel täuschend echt wie ein frisch gepflückter Granny Smith aussieht – sogar mit braunem Stiel und ein paar dunklen Punkten, wie sie die Natur erzeugt – ist er kein Obst, sondern ein Fruchttörtchen, das der Chocolatier und Pâtissier in seiner Manufaktur in Sindelfingen herstellt.

Dass das Internet wegen dieser hübschen Leckerei gerade heiß läuft, hat Kevin Kugel komplett überrascht. „Bis vor drei, vier Wochen wusste ich noch nichts von dem Hype“, sagt der Sindelfinger, der vor allem für seine Pralinen aus der im Haus hergestellten Schokolade bekannt ist. „Die Fruchttörtchen sind bei uns eigentlich ein alter Hut.“ In seiner Schokoladenmanufaktur, wo er neben Schoko-Kugeln auch verschiedene, saisonal wechselnde Miniküchlein anbietet, hat er schon seit rund drei Jahren jene Fruchttörtchen im Verkauf. Eines, das aussieht wie ein Apfel, und eines, das aussieht wie ein Pfirsich.

Inspiriert wurde Kugel von dem Pariser Pâtissier Cedric Grolet, der die Herstellung dieser Küchlein, die wie eine Frucht aussehen, entwickelt hat. Konditoren auf der ganzen Welt nehmen sich den vielfach preisgekrönten Grolet zum Vorbild. Er ist aber nicht nur ein genialer Konditor, sondern auch ein pfiffiger Geschäftsmann, der sich mit Videos aus seiner Produktionsstätte eine Fangemeinde aufgebaut hat. Stundenlanges Schlange stehen bei Cedric Grolet ist Kult.

Kevin Kugel beißt in den süßen Apfel. Foto: Stefanie Schlecht

In Frankreich ist das Reinbeißen in seine Fruit Cakes – mit dem damit einhergehenden „knack“ – schon vor einer Weile zum Internethype geworden. Vor wenigen Wochen schwappte dieser Food-Trend auch nach Deutschland hinüber. „Wir haben plötzlich ganz viele Anfragen von Influencern bekommen, ob sie zu uns in die Manufaktur kommen können“, sagt Kugels Marketing-Mitarbeiterin Yvonne Schubert. Denn anders als in Frankreich, wo das Konditorenhandwerk einen hohen Stellenwert habe und jene Fruchttörtchen allerorts verkauft würden, müsse man in Deutschland gezielt nach ihnen suchen. „Die nächste Pâtisserie, von der wir wissen, ist in Karlsruhe“, sagt Schubert.

Kevin Kugel bleibt sich selbst treu

Kevin Kugel schätzt, dass er die siebenfache Menge seiner Fruchttörtchen verkauft, seit sich der Hype hierzulande verbreitet. Dass den Leuten seine Küchlein schmecken und manche von weit her zu ihm nach Sindelfingen kommen, freut ihn natürlich – zumal sein Kerngeschäft mit der Schokolade in den Sommermonaten etwas ruhiger verläuft. Blind auf jeden Trend aufspringen würde er aber nie. Auch beim Wirbel um die Dubai-Schokolade hatte er lange gezögert und dann einen Riegel produziert, der authentisch nach Kugel’scher Art war: aus fair und nachhaltig angebautem Kakao, ohne zusätzliche Aromen oder künstliche Farb- und Konservierungsstoffe, mit hohem Pistazienanteil.

Der neue Hype passt noch besser zu Kevin Kugel, sagt seine Marketing-Mitarbeiterin: „Anders als bei der Dubai-Schokolade, die jeder zuhause nachmachen konnte, steckt bei den Fruit Cakes richtige Pâtissier-Handwerkskunst drin.“ Die vielen verschiedenen Füllmassen sowie den glatten Überzug herzustellen und es zu schaffen, dass das Törtchen weder zusammensackt noch zu fest ist, bekommen nur exzellente Konditoren hin. Reinbeißen hingegen gelingt allen, die süße Köstlichkeiten schätzen und den Weg finden nach Paris – oder eben nach Sindelfingen.

Apfel, Pfirsich, Maracuja

Törtchen

Neben den Sorten Bratapfel-Weinschaum und Pfirsich-Buttermilch nimmt Kevin Kugel ab Freitag noch eine dritte Sorte, Maracuja-Mascarpone, ins Sortiment auf.

Meister

Kevin Kugel ist gelernter Koch und Konditormeister. 2013 wurde er Deutscher Chocolatier Meister. In Nufringen startete er 2014 seine Schokoladenmanufaktur und zog 2020 nach Sindelfingen um, wo er Produktion, Büro, Laden und Café unter einem Dach führt.