Neuer Film von Tony Gilroy: Will Arnett ersetzt David Harbour in Behemoth!

1 Will Arnett (li.) ersetzt David Harbour. Foto: IMAGO/Avalon.red / Sthanlee B. Mirador/ddp/Sipa USA

Will Arnett springt für David Harbour ein, der den Film "Behemoth!" wegen Erschöpfung verlassen haben soll. Tony Gilroy übernimmt die Regie, während Pedro Pascal die Hauptrolle übernimmt.











Will Arnett (55) ersetzt "Stranger Things"-Star David Harbour (50) im kommenden Drama "Behemoth!" von Regisseur Tony Gilroy (69). Nachdem der 50-Jährige das Projekt aus persönlichen Gründen verließ, sah sich Searchlight Pictures gezwungen, nach einem Ersatz zu suchen. Wie das Entertainment-Portal "Vulture" berichtet, trat der Schauspieler aus Erschöpfung zurück, nachdem er in den vergangenen Wochen intensiv für die finale Staffel von "Stranger Things" geworben hatte.