Der Roman "Der Magier im Kreml" soll unter anderem mit Jude Law und Alicia Vikander verfilmt werden. Law wird in dem Politthriller Kremlchef Wladimir Putin verkörpern.











Während Donald Trump (78) als designierter US-Präsident angeblich ein Treffen mit Wladimir Putin (72) vorbereitet, stellt sich Jude Law (52) darauf ein, den russischen Präsidenten in einem Film zu spielen. Der britische Schauspieler plane in "The Wizard of the Kremlin" als Putin aufzutreten, wie er in einem Interview bestätigt.