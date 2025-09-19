Neuer Film von Martin Scorsese: Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence bald als Ehepaar im Kino

Der neue Film von Martin Scorsese steht fest. Er inszeniert die Verfilmung des Horrorromans "What Happens at Night". Die Hauptrollen übernehmen die Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence.
