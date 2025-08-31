Neuer Film von François Ozon: Was taugt „Wenn der Herbst naht?“

Mit ihrer Hochsteckfrisur und den braven Strickpullundern gibt Michelle Giraud (Hélène Vincent) eine perfekte Bilderbuch-Omi ab. In François Ozons schwarzer Thriller-Tragikomödie „Wenn der Herbst naht“ stapft die Pensionärin mit ihrer besten Freundin Marie-Claude (Josiane Balasko) auf der Suche nach Pilzen durch bunte Waldlandschaften im Burgund, um später für ihre Tochter Valérie (Ludivine Sagnier) und den Enkel Lucas (Garlan Erlos) ein schönes Menü zu brutzeln. Michelles Häuschen auf dem Land ist ein gemütliches Refugium, der Anblick der Kulisse strotzt vor Wehmut mit ihrem nostalgischen Durcheinander aus Blümchentapeten, Lampenschirmen, Fotorahmen und Topfpflanzen.

Hier fault und gärt alles Und doch fault und gärt etwas in den Ecken außerhalb des Blickfeldes. Grundlos schnauzt Valérie ihre Mutter an, die der Tochter alles recht zu machen versucht, fast demütig bemüht um deren Liebe. Mehr Glück hat Michelle mit Vincent (Pierre Lottin), dem Sohn ihrer Freundin Marie-Claude; einem Ex-Knacki, vorzeitig wegen guter Führung entlassen. Wie von ihrer Mutter will Valérie auch nichts von deren Freunden wissen. Soziale Vorurteile, zeigt François Ozon, sind giftig und gedeihen wie manche Pilze im Wald von Burgund.

„Wenn der Herbst naht“ gehört zur Kategorie von Filmen, über die man im Vorfeld besser nicht zu viel verrät. François Ozon ist bekannt für schrille Publikumshits wie die musikalische Krimikomödie „8 Frauen“ (2002), für polarisierende, erotisch aufgeladene Thriller wie „Der andere Liebhaber“ (2017), aber auch für charakterbetonte Dramen wie die Tragikomödie „Alles ist gut gegangen“ (2021) über familiäre Sterbehilfe oder die Rainer-Werner-Fassbinder-Adaption „Peter von Kant“ (2022) über toxische Beziehungen.

Es endet in einer Tragödie, aber das ist erst der Anfang

Ozons neuester Film kombiniert einige seiner bevorzugten Themen für ein kleines Ensemble im Kosmos der Provinz. Obwohl Michelle ab und zu in ihre alte Pariser Wohnung fährt, die sie Valérie als Vorab-Erbe geschenkt hat, oder mit Marie-Claude den gefallenen Vincent im Knast besucht, legt Ozon den Film als Kammerspiel an, in dem seine Figuren in eng abgesteckten Szenarien stecken, ohne Aussicht, ihren Bewegungsradius groß erweitern zu können. In kleinen Dosen enthüllt Ozon die Grundlage des Mutter-Tochter-Zwists, der in eine Tragödie mündet. Die Tragödie markiert aber nicht den Endpunkt, sondern erst den Anfang immer neuer, verblüffender Entwicklungen.

Das Aufdecken familiärer und Milieu-typischer Abgründe war auch Spezialität des 2010 verstorbenen Regisseurs Claude Chabrol, der besonders der vermeintlich feinen Oberschicht auf die manikürten Finger sah und den Dreck unter ihren Nägeln bemerkte. Ozon widmet sich zwar nicht der moralischen Verkommenheit einer Elite, entdeckt aber ähnlich wie Chabrol die Tabubrüche äußerlich tadelloser Bürger, die aus nicht näher bezeichneten Umständen unkonventionelle Abzweigungen nehmen mussten, um sich über Wasser zu halten.

Die fiesen Pilze rumoren im Bauch

Während Valérie das Vorleben ihrer Mutter verachtet, hat Michelle ihren vermeintlich unmoralischen Fehltritt als Teil ihres Werdegangs mit Würde und ohne Scham in die eigene Biografie integriert. Erst aus dem Abscheu der Tochter entstehen die Konflikte; die so wichtige Verbindung zu Valérie wird für Michelle zum sozialen Gefängnis, aus dem sie sich vor lauter Mutterliebe nicht befreien kann, bis ihr eine Verkettung unglücklicher Ereignisse doch noch neue Freiräume eröffnet.

Die Psychologie hinter Ozons Film ist dicht und gut durchdacht. Trotz seiner Ereignisfülle ist der Plot nicht überfrachtet, bleibt trotz mancher Härten erstaunlich hell und unterhaltsam. Die Bilderbuch-Omi vom Anfang erstarrt nie zum Klischee, als Frau mit eigenem Willen setzt sich Michelle über Ausgrenzung, Einsamkeit und Verlust hinweg. Nicht jedes Geheimnis wird am Ende gelüftet, genau das macht den Film so gut. Ein kleiner Nervenkitzel bleibt und wirkt lange nach. Wie das fiese Rumoren eines einzelnen verdorbenen Pilzes im Magen – mag das Essen zuvor noch so lecker gewesen sein.

Wenn der Herbst naht. Frankreich 2025. Regie: François Ozon. Mit Hélène Vincent, Pierre Lottin. 102 Minuten. Ab 12 Jahren.