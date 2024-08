Neuer Film von Alejandro G. Iñàrritu: Sandra Hüller ergattert Rolle an der Seite von Tom Cruise

1 Sandra Hüller und Tom Cruise sollen gemeinsame Sache machen. Foto: Landmark Media/ImageCollect / getty/Jon Kopaloff / WireImage

Sandra Hüller hat offenbar eine vielversprechende Rolle in Hollywood ergattert. An der Seite von Tom Cruise - und unter der Regie eines Oscar-Garanten.











Spätestens mit ihren eindringlichen Darbietungen in den Dramen "Anatomie eines Falls" sowie "The Zone of Interest" hat sich die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (46) auch einen klangvollen Namen in Hollywood gemacht. Für den Justizfilm von Justine Triet (46) war sie bei den vergangenen Academy Awards immerhin für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert, so auch bei den Golden Globes. Laut der US-amerikanischen Branchenseite "Deadline" ergatterte sie nun einen Part in einem weiteren prestigeträchtigen Filmprojekt: Im noch unbetitelten neuen Streifen von Alejandro G. Iñàrritu (61), bei dem auch Tom Cruise (62) vor und hinter der Kamera mitwirkt.