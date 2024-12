Neuer Film Sonic the Hedgehog 3: Jim Carrey über sein Comeback: Brauche das Geld

1 Jim Carrey bei der "Sonic the Hedgehog 3"-Premiere in London. Foto: Famous Images/ddp/Sipa USA

Jim Carrey hat in "Sonic the Hedgehog 3" eine Rolle übernommen, obwohl er sich als Schauspieler zurückziehen wollte. Was ist der Grund dafür? In einem Interview hat er darauf eine humorvolle Antwort parat.











Jim Carrey (62) ist in der Videospielverfilmung "Sonic the Hedgehog 3" zu sehen. Nach "Sonic the Hedgehog 2" aus dem Jahr 2022 wollte sich der Schauspieler eigentlich völlig aus dem Schauspielgeschäft zurückziehen. Für Teil drei ist er aber wortbrüchig geworden. Auf dem roten, in diesem Fall blauen, Teppich der UK-Premiere des Films in London verriet der Schauspieler einer Reporterin, wie es dazu kam.