Neuer Film, neuer Roman: Rehragout-Rendezvous im TV: Wie geht es mit Eberhofer weiter?

"Rehragout-Rendezvous" war der umstrittenste, aber auch erfolgreichste Eberhoferkrimi. Nun läuft er erneut im Fernsehen. Doch wie geht es mit Rita Falks beliebten Krimikomödien aus Niederkaltenkirchen weiter?

"Rehragout-Rendezvous" (2023), der neunte Film der erfolgreichen Eberhofer-Krimikomödien nach den Romanen von Rita Falk (61), läuft am 11. August um 20:15 Uhr erneut im Ersten. Und diesmal wird's turbulent: Oma (Enzi Fuchs) schmeißt den Kochlöffel hin und zieht in eine Hippie-WG. Susi (Lisa Maria Potthoff) übernimmt als stellvertretende Bürgermeisterin das Rathaus - und verdonnert Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) zu einer Halbtagsstelle, damit er Kind und Haushalt wuppt. Ergebnis: pures Chaos. Als aus einem Vermissten- plötzlich ein Mordfall wird, beginnen Franz und Detektiv Rudi (Simon Schwarz) zu ermitteln.

Mit "Rehragout-Rendezvous" feierte die Filmreihe 2023 ein kleines Jubiläum: Zehn Jahre nach dem Überraschungserfolg "Dampfnudelblues" (2013) ist der Film der bislang erfolgreichste. Dabei äußerte sich die Autorin kritisch zur Verfilmung ("unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär"). Den Fans war's egal - sie lieben den Mix aus bayerischem Humor, Familienwahnsinn und skurrilen Mordfällen. Und so fiebern sie nach der verhältnismäßig langen Pause dem Nachschub entgegen.

Neues aus dem kultigen Niederkaltenkirchen

Neuer Film: "Steckerlfischfiasko" im Sommer 2026

Bereits im Juni 2024 hatte das Bangen nach dem Konflikt zwischen Schriftstellerin und Produktion offiziell ein Ende: "Constantin Film und die Bestsellerautorin haben sich darauf geeinigt, dass auch ihr aktueller Eberhoferkrimi 'Steckerlfischfiasko' [2023] wieder gemeinsam verfilmt werden soll", hieß es in einer Mitteilung. Und so starten in diesem Herbst nun endlich die Dreharbeiten zum dann zehnten Film der Reihe, der im Sommer 2026 in die Kinos kommen soll.

In "Steckerlfischfiasko" wird der lokale Steckerlfischkönig tot in der Wellnesslandschaft des neuen Golfclubs aufgefunden. Das Dreamteam Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger ermittelt unter "dubiosen Volksfestclans und golfenden Schickimickiarschlöchern". Unterdessen hat Eberhofers Liebste, Susi, ganz andere Pläne. Nach der erfolgreichen Stellvertretung kandidiert sie nun wirklich als Bürgermeisterin.

Neuer Roman: "Apfelstrudel-Alibi" im Oktober 2025

Dass Susi tatsächlich gewählt wird, erfahren die Fans sogar noch in diesem Jahr. Der neue Eberhoferkrimi-Roman "Apfelstrudel-Alibi" erscheint am 16. Oktober 2025 im dtv Verlag.

In diesem dann 13. Provinzkrimi in Buchform steht Dorfpolizist Franz vor einer großen Herausforderung. Wie es in der Ankündigung heißt, mischt sich seine Susi als frisch gewählte Bürgermeisterin überall ein. Unterdessen muss er sich einem Mordfall widmen: Richter Moratschek (Sigi Zimmerschied) glaubt, dass seine Patentochter beim Bergwandern in Südtirol nicht einfach abgestürzt ist. Eberhofer folgt ihrer Spur in die Dolomiten - während Rudi verdeckt beim Hauptverdächtigen auf einem Campingplatz ermittelt.