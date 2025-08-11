Neuer Film, neuer Roman: Rehragout-Rendezvous im TV: Wie geht es mit Eberhofer weiter?

"Rehragout-Rendezvous" war der umstrittenste, aber auch erfolgreichste Eberhoferkrimi. Nun läuft er erneut im Fernsehen. Doch wie geht es mit Rita Falks beliebten Krimikomödien aus Niederkaltenkirchen weiter?
"Rehragout-Rendezvous" (2023), der neunte Film der erfolgreichen Eberhofer-Krimikomödien nach den Romanen von Rita Falk (61), läuft am 11. August um 20:15 Uhr erneut im Ersten. Und diesmal wird's turbulent: Oma (Enzi Fuchs) schmeißt den Kochlöffel hin und zieht in eine Hippie-WG. Susi (Lisa Maria Potthoff) übernimmt als stellvertretende Bürgermeisterin das Rathaus - und verdonnert Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) zu einer Halbtagsstelle, damit er Kind und Haushalt wuppt. Ergebnis: pures Chaos. Als aus einem Vermissten- plötzlich ein Mordfall wird, beginnen Franz und Detektiv Rudi (Simon Schwarz) zu ermitteln.